Chỉ huy Ukraine cho biết cách thức tác chiến của binh lính Triều Tiên ở Kursk khác hoàn toàn với quân đội Nga, nhưng nhấn mạnh đây là một lực lượng "vững vàng".

Theo trang tin quân sự Topcor, truyền thông Ukraine mới đây đã đăng tải một đoạn phỏng vấn với Đại tá Artem Kholodkevich nhằm chia sẻ về trải nghiệm khi phải đối đầu với binh lính Triều Tiên ở vùng biên giới Kursk của Nga.

Đại tá Kholodkevich hiện là Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 42, nhưng khi tham gia chiến dịch ở Kursk vào năm 2024, ông là tham mưu trưởng Lữ đoàn cơ giới số 61 của các lực lượng vũ trang Ukraine.

"Ban đầu, chúng tôi nghĩ binh lính Triều Tiên sẽ sử dụng chiến thuật tương tự quân đội Nga, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Các đơn vị Triều Tiên tác chiến theo phương thức cổ điển, dàn bộ binh dày đặc để tiến công dưới sự yểm trợ của các hệ thống pháo tầm xa. Trong cuộc đụng độ đầu tiên ở Kursk, chúng tôi đã bị sốc. Ukraine từ lâu đã từ bỏ việc sử dụng pháo binh tập trung chống lại bộ binh theo hình thức này, bởi nó đòi hỏi lượng đạn dược nhiều hơn đáng kể so với các cuộc giao tranh với Nga", ông Kholodkevich cho biết.

Binh lính Triều Tiên tác chiến cùng quân đội Nga ở Kursk. Ảnh: Yonhap

Chỉ huy Ukraine tiết lộ Lữ đoàn số 61 đụng độ lần đầu tiên với binh lính Ukraine ở gần làng Cherkasskaya Konopelka vào ngày 29/12/2024. "Việc chống đỡ các cuộc tiến công như vậy là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã bị đẩy lùi trong vòng chưa đầy 24 giờ, ngay cả khi đã sử dụng hầu hết đạn dược", ông Kholodkevich thừa nhận.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kholodkevich cũng đánh giá cao trình độ của binh lính Triều Tiên, khẳng định họ là một lực lượng "vững vàng" và được huấn luyện bài bản.

"Tôi đánh giá cao họ. Họ đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững phòng tuyến. Các tù binh Triều Tiên bị bắt giữ đều là quân nhân có trình độ cao và được huấn luyện thể lực tốt. Đây là điều chúng tôi phải lưu ý trong tương lai, khi có những thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể triển khai thêm quân tới hỗ trợ Nga", ông Kholodkevich nói.

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho đã cử khoảng 14.000 binh lính tới vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc đột kích của lực lượng Ukraine. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng số binh lính Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 lính thiệt mạng.