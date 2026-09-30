Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/9 tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là "một người bạn", đồng thời trấn an dư luận về những nguy cơ từ kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Vấn đề Triều Tiên khác với Iran vì họ có những nhà lãnh đạo khác nhau. Thật tình cờ khi ông Kim là bạn của tôi. Ông ấy thích Trump, không thích những người khác. Tôi là một trong số những nhà lãnh đạo hiếm hoi mà ông ấy thích và tôi cũng thích ông ấy. Chừng nào tôi còn ở đây thì mọi thứ sẽ ổn, bởi ông Kim tôn trọng tôi", ông Trump trả lời các phóng viên tại Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh các chính quyền Mỹ tiền nhiệm từng có cơ hội ngăn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đã quyết định không hành động. Ông Trump cho biết năng lực hạt nhân của Triều Tiên hiện nay là "khá đáng kể", nhưng không thể so sánh được với Mỹ.

Cách đây không lâu, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ Triều Tiên đang sở hữu khoảng 57 "vũ khí hạt nhân cực mạnh", trong khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính con số này nằm trong khoảng 80 - 120 vũ khí.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nỗ lực nối lại đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Hồi tháng 8, ông Trump nói bản thân muốn gặp ông Kim vào cuối năm, nhưng phía Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Các cuộc gặp diễn ra lần lượt tại Singapore vào tháng 6/2018, Hà Nội vào tháng 2/2019 và Panmunjom vào tháng 6/2019. Cuộc gặp tại Panmunjom gây chú ý đặc biệt khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, sau khi cùng ông Kim bước qua đường phân ranh quân sự với Hàn Quốc.