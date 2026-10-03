Bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (3/10) xác nhận Bình Nhưỡng đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: KCNA/Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong nói: "Lúc rạng sáng nay, một cuộc diễn tập bắn vũ khí chiến lược về phía vùng biển phía đông Triều Tiên đã diễn ra. Một tên lửa chiến lược tầm trung đã được sử dụng trong cuộc diễn tập".

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển phía đông lúc sáng sớm nay, tên lửa bay xa hơn 700km.

Bà Kim Yo Jong cho rằng chế độ bay đặc biệt của tên lửa Triều Tiên đã chứng minh được sự hiệu quả qua thực tế. Trong khi đó, quãng đường bay được đối phương ghi nhận cho thấy "những hạn chế" trong khả năng theo dõi mục tiêu của họ.

"Mỗi khi chúng tôi áp dụng chế độ bay theo quỹ đạo hình sóng cho tên lửa, đối phương đều không thể theo dõi mục tiêu ngay từ điểm bật đầu tiên", bà nói đồng thời cho rằng "họ cần thừa nhận tốc độ của tên lửa".

Theo em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tên lửa có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở tầm thấp và được tích hợp AI. "Nói cách khác, điều này có nghĩa là không có cách nào để tránh được cuộc tấn công".

Cơ quan Quản lý Tên lửa Triều Tiên cũng báo cáo với nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng tên lửa có thể thiết lập ít nhất 4 chế độ quỹ đạo bay tùy theo mục đích và mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng phải mất ít nhất vài năm nữa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mới có thể tiếp cận được công nghệ tương tự.