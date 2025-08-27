Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 25/8 tại Nhà Trắng đã nhất trí hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để thiết lập nền hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, nội dung thông cáo được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra sáng 27/8 lại khẳng định chính quyền Bình Nhưỡng coi những tuyên bố về việc phi hạt nhân hóa của ông Lee tại Mỹ là “ảo tưởng”.

“Nếu ông Lee Jae-myung tiếp tục ảo tưởng việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa thì điều này sẽ không có lợi cho Hàn Quốc… Vũ khí hạt nhân là lựa chọn tất yếu để ngăn chặn các mối đe dọa và là sự thích ứng với những thay đổi trong an ninh toàn cầu. Triều Tiên luôn giữ vững lập trường kiên định rằng không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân”.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trước khi công du Mỹ từng tham gia vào một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản. Khi đó, ông Lee hé lộ việc bản thân theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên với 3 bước, với bước đầu tiên là tìm cách ‘đóng băng’ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.