Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đã có cuộc gặp kéo dài 140 phút với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong không khí tích cực và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng.

Vấn đề thuế và hợp tác kinh tế

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giữ nguyên mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, đồng thời công bố kế hoạch mua tàu từ xứ sở kim chi và hợp tác để tái thiết ngành đóng tàu Mỹ, vốn đang ở trong tình trạng suy thoái.

"Chúng tôi yêu thích những con tàu của Hàn Quốc và sẽ mua tàu từ họ. Chúng tôi cũng sẽ để họ đóng tàu ngay tại đây với lực lượng lao động Mỹ, chúng ta sẽ phục hồi ngành công nghiệp này. Đóng tàu là lĩnh vực khó khởi động, nhưng chúng ta sẽ làm được", ông Trump cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Mỹ, không chỉ trong ngành công nghiệp đóng tàu mà cả trong lĩnh vực công nghệ và khoa học. "Nước Mỹ đang vĩ đại trở lại. Công cuộc tái thiết đang không chỉ diễn ra với ngành đóng tàu, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Tôi hy vọng Hàn Quốc có thể tham gia vào quá trình này", ông Lee bày tỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Yonhap

Vần đề an ninh

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Ông Trump cũng đề cập đến dự án năng lượng chung ở bang Alaska với sự tham gia của cả Nhật Bản cũng như khả năng Hàn Quốc mua sắm thiết bị quân sự từ Mỹ, bao gồm cả máy bay ném bom B-2.

"Hợp tác 3 bên là một chủ đề rất quan trọng. Việc quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên tốt đẹp hơn cũng giúp tăng cường quan hệ Mỹ - Hàn Quốc. Tôi đã tới Tokyo trước khi sang Washington để giải quyết các vấn đề khó khăn", ông Lee nói.

"Chúng tôi đang nói chuyện với Nhật Bản về dự án dầu mỏ ở Alaska. Nếu các bạn cần dầu, chúng ta cũng có thể thảo luận", ông Trump tiếp lời.

Kết lại chủ đề an ninh, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng cam kết quốc phòng của Washington đối với Seoul và thế trận phòng thủ chung vẫn "vững chắc, không thể lay chuyển".

Vấn đề Triều Tiên

Trong cuộc gặp ở Nhà Trắng, ông Trump và ông Lee đều bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên. Tổng thống Mỹ thậm chí còn tuyên bố muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay.