Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap

Theo đài CNN, trong cuộc hội đàm với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 25/8, Tổng thống Hàn Quốc nói với người đồng cấp Mỹ: "Việc cải thiện quan hệ liên Triều với sự tham gia của tôi là không hề dễ dàng nhưng ngài là người duy nhất có thể thực sự giải quyết được vấn đề này. Nếu ngài đóng vai trò là người kiến ​​tạo hòa bình, tôi sẽ tích cực hỗ trợ ngài".

Về phần mình, ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại rằng ông có mối quan hệ tuyệt vời và rất hợp với ông Kim Jong Un. Ông Trump đồng thời mô tả Triều Tiên là quốc gia có tiềm năng to lớn và bày tỏ hy vọng ông và Tổng thống Hàn Quốc sẽ đạt được "tiến triển lớn" về ngoại giao đối với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều kỳ vọng, ông Trump sẽ tìm cách nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim. Tổng thống Mỹ và người đứng đầu Triều Tiên đã 3 lần gặp trực tiếp, gồm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, hội nghị thượng đỉnh thứ 2 tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và hội nghị gần đây nhất vào tháng 6 cùng năm.

Ngay sau khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 7, bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từ chối những cử chỉ hướng tới hòa bình của ông.

Triều Tiên và Hàn Quốc ký thỏa thuận đình chiến để chấm dứt chiến tranh liên Triều vào năm 1953, nhưng chưa đạt bất kỳ hiệp ước nào nhằm chấm dứt xung đột.