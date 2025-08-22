Tên lửa Agni-5 là một trong những vũ khí chiến lược tiên tiến nhất của Ấn Độ, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển.

Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn vượt trội, Agni-5 đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe chiến lược của Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ở khu vực châu Á.

Dựa trên các nguồn tin UNIAN, Economic Times, Times of India, Reuters…, bài viết sẽ phân tích công nghệ và thông số kỹ thuật của tên lửa Agni-5.

Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-5, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: point.md

Tổng quan về tên lửa Agni-5

Agni-5 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), được thử nghiệm thành công lần đầu vào năm 2012 và gần đây nhất vào ngày 20/8 tại bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur, Odisha.

Các cuộc thử nghiệm đã xác nhận tính năng hoạt động và kỹ thuật của tên lửa, khẳng định vị thế của Agni-5 trong kho vũ khí chiến lược của Ấn Độ.

Tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 5.000km, đủ sức bao phủ khu vực phía bắc của Trung Quốc và một phần châu Âu.

Điều này giúp Ấn Độ gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Thông số kỹ thuật của Agni-5

Agni-5 có tầm bắn hơn 5.000km, với một số nguồn tin không chính thức cho rằng tầm bắn có thể đạt tới 7.000–8.000km nếu sử dụng đầu đạn nhẹ hơn.

Tầm bắn này cho phép Agni-5 nhắm tới các mục tiêu ở khoảng cách xa, bao gồm cả các khu vực chiến lược ở Trung Quốc và một phần châu Âu.

Tên lửa có chiều dài 17,5m, đường kính 2m, và trọng lượng khoảng 50 tấn, có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 1.000 - 1.500kg, đủ để tích hợp đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Agni-5 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 3 giai đoạn, giúp tăng độ tin cậy và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên con quay laser vòng (Ring Laser Gyro) và hệ thống định vị vi mô (Micro Navigation System), đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu.

Agni-5 là tên lửa phóng từ ống (canister-launched), cho phép bảo quản lâu dài và triển khai nhanh chóng từ các bệ phóng di động trên đường bộ. Thiết kế này giảm thời gian phản ứng và tăng tính linh hoạt chiến lược.

Tên lửa Agni-5 có tầm bắn hơn 5.000km. Ảnh: UNIAN

Công nghệ tiên tiến của Agni-5

Một trong những điểm nổi bật của Agni-5 là khả năng tích hợp công nghệ đầu đạn tái nhập độc lập nhiều mục tiêu (MIRV - Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle).

Công nghệ này cho phép một tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể được lập trình để tấn công các mục tiêu khác nhau cách nhau hàng trăm kilomet.

Cuộc thử nghiệm đầu tiên với công nghệ MIRV, được gọi là "Mission Divyastra", đã được thực hiện thành công vào ngày 11/3/2024.

Điều này đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia hiếm hoi sở hữu tên lửa MIRV, cùng với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.

MIRV không chỉ tăng cường khả năng tấn công mà còn có thể triển khai các đầu đạn giả (decoys) để đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, nâng cao hiệu quả răn đe.

Agni-5 được phóng từ một ống kín (canister) đặt trên bệ phóng di động, giúp bảo vệ tên lửa khỏi các yếu tố môi trường và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Hệ thống phóng sử dụng cơ chế "thổi lạnh" (cold launch), trong đó tên lửa được đẩy ra khỏi ống bằng áp suất khí trước khi động cơ chính kích hoạt, tăng tính an toàn và linh hoạt.

Hệ thống dẫn đường của Agni-5 sử dụng công nghệ tiên tiến như con quay laser vòng và hệ thống định vị vi mô, đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Các cảm biến độ chính xác cao cho phép tên lửa điều chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn bay, đảm bảo đầu đạn tiếp cận mục tiêu với sai số tối thiểu.

Việc sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 3 giai đoạn giúp Agni-5 dễ bảo quản, vận chuyển và triển khai hơn so với các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Động cơ nhiên liệu rắn cũng tăng độ tin cậy và giảm thời gian chuẩn bị trước khi phóng.

Ảnh: unn.ua

Ý nghĩa chiến lược, tác động khu vực và toàn cầu

Agni-5 là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu của Ấn Độ, đặc biệt nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan.

Với tầm bắn bao phủ một phần lãnh thổ Trung Quốc và Pakistan, tên lửa này giúp Ấn Độ duy trì thế cân bằng chiến lược trong khu vực.

Cuộc thử nghiệm gần đây vào ngày 20/8 là một phần của các đợt huấn luyện định kỳ do Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) thực hiện, nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

Cuộc thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, mặc dù các nguồn tin chính thức không xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa vụ thử và xung đột.

Việc phát triển và thử nghiệm thành công Agni-5, đặc biệt với công nghệ MIRV, đã gây ra một số lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực.

Một số nhà phân tích cho rằng khả năng tấn công đa mục tiêu của Agni-5 có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Pakistan, hai quốc gia cũng đang phát triển các tên lửa tiên tiến.

Tuy nhiên, Ấn Độ nhấn mạnh rằng Agni-5 là một phần của chiến lược răn đe tối thiểu, phù hợp với chính sách "không sử dụng trước" (No First Use) của mình.