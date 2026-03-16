Nhiều hy vọng

Chưa bao giờ làn sóng cầu thủ ngoại và Việt kiều khao khát cống hiến cho tuyển Việt Nam lại mạnh mẽ như hiện nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt cái tên chất lượng đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng chờ đợi cơ hội khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng nhằm chinh phục những mục tiêu lớn.

Cụ thể, những gương mặt đình đám tại V-League như Hendrio (tên tiếng Việt là Hoàng Hên), Gustavo (Phi Long), hay các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung, Patrik Lê Giang, Vadim Nguyễn đều đã hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Với những cầu thủ nhập tịch mới chất lượng như Hoàng Hên (giữa), tuyển Việt Nam có thể mơ cao trong thời gian tới

Không dừng lại ở đó, danh sách này hứa hẹn kéo dài khi những ngoại binh ưu tú khác như Olaha (SLNA) hay Geovane (Ninh Bình) cũng đang trong quá trình thuận lợi, có thể trở thành công dân Việt Nam.

Với sự bổ sung của dàn "binh hùng tướng mạnh" này, sức mạnh của tuyển Việt Nam chắc chắn được nâng cấp đáng kể. Khi đó, những mục tiêu xa hơn như cạnh tranh sòng phẳng tại Asian Cup 2027 hay hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2030 có lẽ không còn là điều quá tầm tay đoàn quân HLV Kim Sang Sik

Nhưng cần thận trọng

Dù viễn cảnh tương lai rất tươi sáng, nhưng VFF cần phải cực kỳ tỉnh táo và kỹ lưỡng trong khâu xét duyệt hồ sơ. Bài học đắt giá từ Malaysia hay một số đội bóng láng giềng về việc bị FIFA phạt do vi phạm quy định nhập tịch vẫn còn nguyên giá trị.

Vấn đề nan giải nhất nằm ở quy định "sinh sống và làm việc liên tục ít nhất 5 năm" tại quốc gia muốn nhập tịch của FIFA. Trường hợp của Gustavo (Phi Long) là một ví dụ điển hình. Dù cầu thủ này đã thi đấu gần một thập kỷ tại Việt Nam, nhưng vào năm 2022, Phi Long trở về Brazil thi đấu vài tháng trước khi quay lại V-League.

Để sử dụng các cầu thủ nhập tịch an toàn, VFF cần rà soát kỹ lưỡng và thận trọng với tất cả

Quãng nghỉ này có thể bị coi là sự gián đoạn trong quy định "liên tục 5 năm", dẫn đến nguy cơ Phi Long không đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG theo luật quốc tế, dù đã có hộ chiếu Việt Nam, ít nhất tới năm 2027.

Đối với các cầu thủ Việt kiều như Patrik Lê Giang, dù không vướng quy định 5 năm do có gốc gác Việt Nam, nhưng VFF vẫn cần hoàn tất các thủ tục xác nhận cầu thủ này với FIFA.

Tương tự, trường hợp như Hoàng Hên cũng cần được kiểm tra tỉ mỉ về hồ sơ pháp lý và thời gian sinh sống liên tục ở Việt Nam theo duy định của FIFA.

Có thêm các cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam chắc chắn mạnh hơn, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ trong hồ sơ có thể phải đối mặt với án phạt nặng từ FIFA, bao gồm việc bị xử thua hoặc cấm thi đấu.

Do đó, sự thận trọng và chuyên nghiệp của VFF trong lúc này chính là "tấm khiên" bảo vệ bóng đá Việt Nam khỏi những rủi ro pháp lý đáng tiếc về sau.