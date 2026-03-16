Sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), AFC đang đẩy nhanh tiến trình ra án phạt với tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu không có gì thay đổi, tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam (thắng lượt đi 4-0) và Nepal liên quan tới việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

Nếu án phạt được đưa ra, Malaysia bị trừ 6 điểm, hết cơ hội đua tranh tấm vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chắc chắn nhất bảng mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với Malaysia ngày 31/3. Quyết định của AFC có thể được đưa ra trong ngày hôm nay, 16/3.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi. Ảnh: Hải Hoàng

Trong trường hợp tuyển Việt Nam nhận tin vui từ AFC, trận tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới chỉ mang tính thủ tục. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn không đá theo kiểu "vui là chính", ngược lại phải chịu nhiều áp lực.

Dù giành vé đi tiếp nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải đánh bại Malaysia, không chỉ để trả lại món nợ thua 0-4 ở lượt đi, mà còn là sự khẳng định sức mạnh, vị thế và danh dự. Hơn nữa, trong đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik có lực lượng được đánh giá là mạnh nhất từ trước tới nay khi dự kiến triệu nhiều cầu thủ nhập tịch, cùng sự trở lại đầy quan trọng của Xuân Son, Văn Hậu, Đình Trọng...

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: AFC

Với binh hùng tướng mạnh, được thi đấu trên sân nhà, trước một đối thủ mất tinh thần chiến đấu vì bị xử thua, tuyển Việt Nam nếu không giành chiến thắng sẽ kém vui dù giành tấm vé duy nhất ở bảng đấu đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.

Phân tích như vậy để thấy, tuyển Việt Nam trong mọi hoàn cảnh phải thắng Malaysia, thậm chí cần thắng đậm trong trận tái đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) sắp tới. HLV Kim Sang Sik cũng cho thấy quyết tâm rất cao bằng việc triệu tập đội hình mạnh nhất, có phong độ và khát khao thể hiện cao nhất, sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia.