Ngày 4/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Kim Jin (31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tù chung thân và Kang Yo Han (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 20 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Về dân sự, buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường hơn 8 tỷ đồng cho bị hại.

Theo cáo buộc, khoảng 0h40 ngày 28/12/2024, Lee Chang D. cùng 2 người bạn đến nhà hàng Rabbit (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) uống rượu, hát karaoke.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, Lee Chang D. đi vệ sinh. Khi quay vào phòng, Lee Chang D. va trúng màn hình LED nên nhân viên yêu cầu bồi thường. Từ đó, hai bên xảy ra cự cãi.

Người bạn của Lee Chang D. là Yu Seung H. lớn tiếng rồi tát, gõ đầu nhóm nhân viên phục vụ nhà hàng. Bị tấn công, nhóm nhân viên chạy xuống báo cho Lee Seung H. (chủ nhà hàng) và Lee Suk M. (quản lý nhà hàng).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Sau đó, hai người này đi lên nói chuyện thì xảy ra xô xát với nhóm của Lee Chang D. rồi Lee Seung H. yêu cầu Lee Chang D. và 2 người bạn quỳ xuống sàn.

Do một số tài sản trong phòng bị hư hỏng, chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên thu giữ điện thoại và đồ cá nhân của nhóm Lee Chang D., đem xuống quầy lễ tân cất giữ để đảm bảo việc bồi thường.

Lúc này, Kim Jin đang ngồi uống rượu cùng Kang Yo Han tại phố đi bộ Bùi Viện thì nhận được tin nhóm Lee Chang D. bị đánh. Kim Jin rủ Kang Yo Han đến nhà hàng Rabbit để “giải cứu”.

Khi đến nơi, Jin nhìn thấy tổ tuần tra của Công an phường Nguyễn Cư Trinh (cũ) đang có mặt để giải quyết vụ việc. Kim Jin xông tới giật gậy cao su của anh Ngô G.K., là an ninh cơ sở, rồi chạy vào đánh liên tiếp anh Lee Suk M. Trong khi đó, Kang Yo Han đánh nhau với chủ nhà hàng.

Trong lúc đánh nhau, Kang Yo Han lấy gậy cao su còn Kim Jin lấy bình đựng khí cười đánh liên tiếp vào đầu chủ nhà hàng Lee Seung H. khiến nạn nhân gục xuống.

Dù anh Lee Seung H. được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.