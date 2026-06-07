Một góc khu vườn sân thượng nhìn từ trên cao của chị Hậu

Khu vườn trên cao

Gần 1 năm nay, chị Hậu Phạm (xã Phước Thái, TP Đồng Nai) giữ thói quen thức dậy ngay khi mặt trời mọc. Chị lên khu vườn trên sân thượng để chăm sóc, thu hoạch rau quả, trứng gà trước khi cùng chồng dùng bữa sáng rồi đến nơi làm việc.

Chị Hậu khiến nhiều người ngạc nhiên khi sở hữu khu vườn trên cao ngập tràn hoa trái sau 9 tháng gieo trồng.

Theo nghề làm đẹp, chị chưa từng trồng cây mà chủ yếu tiếp xúc với mỹ phẩm. Tuy nhiên nỗi lo rau, thịt nhúng thuốc, ngâm hóa chất khiến chị tìm cách có nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gia đình. Năm 2025, khi chuyển nhà về nhà mới, chị cùng chồng lên ý tưởng, thiết kế sân thượng thành khu vườn để trồng rau sạch, cây ăn trái.

Khu vườn chỉ mới được vợ chồng chị thiết kế, gieo trồng từ tháng 9/2025

Chị Hậu cho biết, ban đầu chị chỉ trồng rau trên một phần nhỏ sân thượng, còn lại dành làm không gian sinh hoạt, tụ họp của gia đình vào cuối tuần. Tuy nhiên, niềm đam mê làm vườn ngày càng lớn khiến chị quyết định tận dụng toàn bộ diện tích sân thượng để trồng cây.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, chị tham gia các hội nhóm làm vườn để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, chị sử dụng đất phối trộn sẵn, bổ sung thêm phân trùn quế, phân dơi và một số loại phân hữu cơ khác để trồng cây trong các chậu nhựa.

Khu vườn đã phủ xanh nhiều loại rau củ

Sau gần 1 năm, chị sở hữu vườn rau gồm: bầu, bí đao, mướp, khổ qua, rau muống, cải ngọt, xà lách, các loại rau thơm... Khu vực giữa sân thượng, chị trồng 10 chậu dưa lưới, 10 chậu dưa lê, 10 chậu dưa gang, 20 chậu dưa hấu.

Khu vườn cũng có các loại cây ăn trái như: nhãn, ổi, chuối, sơ ri, nho thân gỗ, mận, xoài, vú sữa, dâu tây, dâu tằm, việt quất…

Để vườn thêm sinh động, chị thiết kế, trồng hoa hồng, mai Thái, sứ… Tất cả các loại cây trồng đều được chị chăm bón bằng phân hữu cơ, rác bếp đã qua xử lý.

Trong vườn, chị Hậu trồng nhiều loại cây ăn trái

Không gian thư giãn của gia đình

Song song với trồng cây, chị nuôi thêm gà để có thịt, trứng sạch cho gia đình. Chồng chị Hậu được giao nhiệm vụ thiết kế 2 chuồng gà, mỗi chuồng 3 tầng trong khu vườn trên cao.

Sau khi có chuồng, anh chị mua gà về nuôi. Để có giống gà yêu thích, vợ chồng chị di chuyển hàng trăm km đến các tỉnh lân cận tìm mua. Có gà giống, chị đầu tư máy ấp trứng để tự nhân giống, tạo bầy.

Chị Hậu nuôi gà trên sân thượng

“Để nuôi gà trên sân thượng, chuồng gà phải có mái che. Đáy chuồng cần có độ dốc để khi gà đẻ trứng, trứng sẽ lăn ra ngoài, không bị gà đạp, mổ.

Đáy chuồng có khay chứa trấu trộn men chuồng trại để hứng chất bẩn. Nhờ hỗn hợp này, chuồng không có mùi, không gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Phân gà được tôi xử lý, ủ làm phân bón cho cây trồng”, chị Hậu chia sẻ.

Chuồng gà trên sân thượng của chị được quây bằng vật liệu chống nóng để gà tránh nóng vào mùa nắng, tránh lạnh vào mùa mưa. Mặt trước chuồng, chị làm màn che để lấy sáng, che tối theo ý muốn.

Đàn gà cho chị thu hoạch trứng sạch mỗi ngày

Thức ăn của gà là thóc ngâm nảy mầm, rau xanh, cám bắp, cám gạo, vỏ đầu tôm, bột cá. Chị luân phiên trộn thêm bột gừng, bột nghệ, bột quế, bột tỏi, vitamin và khoáng vào thức ăn.

Hiện, trên sân thượng chị Hậu nuôi gà tre Thái, gà rutin, gà Hmông, gà siêu đẻ Ai Cập vằn, Ai Cập nâu, chim cút… Những loại vật nuôi này đều đang cung cấp nguồn thịt sạch và các loại trứng có màu xanh, nâu, màu kem… đẹp mắt.

Các loại trứng có kích thước, màu sắc bắt mắt

Dù sở hữu khu vườn với nhiều loại cây trái và đàn gà đông đúc, chị Hậu không thấy vất vả. Hàng ngày, chị và chồng thay nhau chăm sóc cây cối, vật nuôi bên cạnh công việc riêng.

Khu vườn đem lại cho gia đình chị Hậu nguồn thực phẩm sạch quanh năm

Chị Hậu chia sẻ: “Khu vườn mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gia đình, khu vườn còn giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt.

Vườn cũng trở thành không gian thư giãn, nơi các thành viên trong gia đình cùng nhau làm việc, trò chuyện và vui chơi sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Từ lúc làm vườn, tôi nhận về niềm vui, sự bình yên. Mỗi ngày được chăm sóc, nhìn rau trái đơm hoa, kết trái, tôi cảm thấy rất vui và thư thái.

Việc chăm sóc vườn giúp chị Hậu tìm thấy niềm vui, thư giãn

Trồng cây, chăm vật nuôi cũng giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn, trân trọng thành quả do chính tay mình tạo ra. Bên cạnh đó, sức khỏe của tôi cũng cải thiện vì thường xuyên vận động, tiếp xúc với thiên nhiên”.

Trồng cây, chăm vật nuôi giúp chị trân trọng hơn thành quả do chính tay mình tạo ra

Ảnh: NVCC