Bình Dương xuống hạng

Chiến thắng 3-1 trước HAGL ở vòng đấu cuối cùng V-League 2025/26 là không đủ để giúp CLB Bình Dương (hiện có tên Becamex TPHCM, sau sáp nhập hành chính) ở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 22 năm.

Việc đội bóng đất Thủ xuống hạng được coi như câu chuyện nổi cộm nhất mùa giải vừa kết thúc, bởi trong quá khứ Bình Dương từng là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng tại V-League.

Sau hơn 2 thập kỷ, Bình Dương chính thức xuống hạng. Ảnh: Hữu Hà

Xuống hạng không đơn thuần kết quả thể thao thuần túy, mà là một cú sốc lớn giáng vào lòng tự tôn của người hâm mộ đội bóng từng giành tới 4 chức vô địch, biểu tượng cho sự thành công một thời ở V-League.

Nhìn lại hành trình đã qua, sự sa sút của Bình Dương là hệ quả của một chuỗi những sai lầm mang tính hệ thống. Từ việc định hướng chuyển nhượng thiếu căn cơ, sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện cho đến lối chơi đánh mất hoàn toàn bản sắc kéo dài hàng chục mùa giải.

Từ đỉnh cao rực rỡ với tiềm lực tài chính vô hạn, Bình Dương giờ đây phải chấp nhận lùi về giải hạng Nhất. Nốt trầm cay đắng này là bài học xương máu về sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp: Nếu đội không tiến lên và tự làm mới mình, vinh quang trong quá khứ đôi khi chỉ có giá trị… tham khảo.

Và ngày Hà Nội FC 20 tuổi

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ảm đạm và tiếng thở dài tại đất Thủ, ngày 8/6, bóng đá Thủ đô lại rộn ràng tiếng trống hội khi Hà Nội FC trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tròn 2 thập kỷ bắt đầu từ cấp thấp nhất, Hà Nội FC vươn mình trở thành thế lực thâu tóm nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá quốc nội với 6 chức vô địch V-League, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.

Trái ngược với hình ảnh đó, Hà Nội FC tưng bừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Hà Nội FC

Nhìn lại hành trình 20 tuổi của Hà Nội FC không khó để nhận ra rằng lối đi, con đường mà đội bóng nhà bầu Hiển chọn thực sự căn cơ khi kiên trì xây dựng một lối chơi có bản sắc, đầu tư chuẩn bị cho hệ thống đào tạo trẻ…

Thành quả ngoài việc giành vô số danh hiệu ở V-League, Hà Nội FC còn đóng góp lớn vào thành công chung của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua với lực lượng cầu thủ do mình đào tạo, đặc biệt lứa Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung…

Một ngày của V-League, hai câu chuyện trái ngược. Hà Nội FC chứng minh rằng thành công bền vững luôn có phần thưởng xứng đáng. Bình Dương lại trở thành minh chứng cho việc quá khứ huy hoàng không thể thay thế những giá trị của hiện tại.

Và khi ánh đèn lễ kỷ niệm tuổi 20 của Hà Nội FC dần tắt, câu hỏi còn lại dành cho Bình Dương vẫn là: sau cú rơi lịch sử này, đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ bắt đầu lại hay biến mất như một phần ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam.