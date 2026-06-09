Với chiến thắng chung cuộc 6-1 sau 2 trận lượt đi và về play-off, Timor Leste trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở ASEAN Cup 2026. Đây cũng chính là đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá khu vực, ngay trong trận mở màn.

Như vậy, bảng đấu bảng A được xác định gồm các đội: Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor Leste và tuyển Việt Nam. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Lào. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026 chính là bảo vệ ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam tự tin bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, mới đây VFF đạt thỏa thuận với Ban quản lý Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình về việc thuê SVĐ Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu sân nhà của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng vào bán kết. Các trận đấu bán kết và chung kết đều đá lượt đi - lượt về. Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, Xuân Son cùng các đồng đội tiếp đón Singapore và Campuchia, trong khi làm khách trên sân của Indonesia và Timor Leste.

Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 6, sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi về nước bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.