Kết quả bóng đá hôm nay

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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

08/06
20:00

U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia

TV360

08/06
20:00

U19 Singapore 4-0 U19 Brunei

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

09/06
01:45

Hà Lan - Uzbekistan

09/06
02:10

Pháp - Bắc Ireland

09/06
09:00

Peru - Tây Ban Nha