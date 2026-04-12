Video Xuân Son bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi 11m:

Trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), tại vòng 18 LPBank V-League, HAGL bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên, đây là trận đấu để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài.

Đáng chú ý là ở tình huống ở phút 75, khi tỉ số đang là 1-1, từ cú tạt bóng của đồng đội, Xuân Son nỗ lực nhảy lên để đánh đầu. Tuy nhiên, từ phía sau, trung vệ Quang Kiệt của HAGL có tác động khiến tiền đạo đội chủ nhà bị ngã.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên B xác định trung vệ đội khách không có lỗi, đồng thời từ chối phạt đền cho Thép Xanh Nam Định. Dù đội chủ nhà phản ứng với quyết định trên, nhưng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vẫn giữ nguyên quan điểm không thổi phạt đền HAGL.

Trong tình huống này, trọng tài Trung Kiên B đưa ra quyết định trái ngược với tư vấn của tổ trọng tài VAR.

Không được hưởng phạt đền, cay đắng hơn với Thép Xanh Nam Định khi họ bị thủng lưới ở phút 82, dẫn đến trận thua chung cuộc 1-2 ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, Ban trọng tài VFF "mổ băng" xem rất kỹ tình huống gây tranh cãi trên, xác định trọng tài Trung Kiên B mắc sai sót khi từ chối 11m cho Thép Xanh Nam Định. Theo quy định, trọng tài này sẽ bị "treo còi" ở những vòng đấu tới tại V-League.