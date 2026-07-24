Nhà chức trách Iran cho hay mục tiêu bị tấn công là trụ sở Hải quân IRGC tại làng Zibakenar, nằm bên bờ biển Caspian. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào Iran, quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy quân sự, kho chứa máy bay không người lái (UAV), mạng lưới thông tin liên lạc, các cơ sở giám sát ven biển và năng lực tác chiến trên biển của Iran.

CENTCOM không nêu cụ thể địa điểm của các cuộc tấn công.

Hỏa hoạn bùng phát ở Iran sau đòn tấn công của Iran. Ảnh: WANA

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố đã phóng UAV tập kích các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan vào sáng nay (24/7) theo giờ địa phương.

Một đoạn video do Đài Phát thanh truyền hình nhà nước Iran (IRIB) công bố đã ghi lại cảnh UAV được phóng về phía Bahrain và Jordan. Tuy nhiên, chưa rõ đoạn video này được quay khi nào và ở đâu.

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo trên mạng xã hội X rằng còi báo động đã được kích hoạt và kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hãng tin CNN thừa nhận chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố từ phía Iran.

Ông Trump hoài nghi về triển vọng hòa bình với Iran

Hãng tin Anadolu dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ và những người thân cận với Tổng thống Donald Trump tiết lộ ông Trump ngày càng thất vọng và hoài nghi về triển vọng đạt được hòa bình lâu dài khi cuộc xung đột với Iran đã bước sang tháng thứ 5 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Một số cố vấn lo ngại cuộc xung đột kéo dài đang trở thành gánh nặng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump khi đẩy giá cả tăng cao, làm suy giảm tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Nhà Trắng và ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền, Tổng thống Trump tin điều duy nhất Iran hiểu là sức mạnh quân sự và Mỹ đang trong "chế độ trả đũa" Tehran, khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các cuộc tấn công.

Mỹ đang điều thêm binh sĩ và vũ khí tới Trung Đông trong bối cảnh ông Trump cân nhắc khả năng leo thang quân sự, bất chấp những lo ngại về chi phí và mức độ ủng hộ của công chúng.

Cuộc xung đột cũng khiến cho quan hệ giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu căng thẳng. Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, ông Trump không mặn mà với việc điện đàm hay gặp mặt nhà lãnh đạo Israel.

Xung đột còn gây ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân ông Trump và các cố vấn cấp cao của ông. Theo những người nắm rõ vấn đề, một số quan chức đã được các cơ quan tình báo cảnh báo về nguy cơ bị ám sát và được khuyến cáo hạn chế sử dụng các dịch vụ xe đưa đón.