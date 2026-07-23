Theo báo Guardian, trao đổi với các phóng viên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Philippines hôm nay (23/7), ông Rubio nhận được câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định thực hiện lời đe dọa tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran hay không và liệu điều này có đồng nghĩa với việc ném bom cơ sở hạ tầng dân sự của quốc gia Hồi giáo hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Mỹ trả lời: “Iran đang khẩn cầu chúng tôi, cả trực tiếp và gián tiếp. Hãy đạt được một thỏa thuận. Hãy đối thoại. Iran đang khẩn cầu mỗi ngày. Vấn đề với Iran là mỗi khi họ đạt được một thỏa thuận, những người nắm quyền ở đó, họ hoặc là phá vỡ hoặc muốn thay đổi nó. Vậy là có vẻ như họ chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận”.

Ông Rubio sau đó cảnh báo Iran “sẽ tiếp tục phải trả giá và mỗi đêm cái giá đó lại càng cao hơn cho đến khi họ tỉnh ngộ”.

Đài CNN đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ có phát biểu trên sau khi quân đội nước này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công đêm thứ 12 vào Iran hôm 22/7.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về cảnh báo mới của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cáo buộc những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Trump về việc phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran “rõ ràng là bất hợp pháp”.

Iran tuyên bố đang chuẩn bị các kịch bản mới để đối phó kẻ thù

Hãng tin WANA ngày 23/7 trích dẫn lời Chuẩn tướng Akraminia, phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này đã nâng cấp khả năng sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị những kịch bản tác chiến mới để đối phó với mối đe dọa từ kẻ thù.

Ông Akraminia nhấn mạnh quân đội Iran sẽ không ngừng “ăn miếng, trả miếng” chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những khu vực ven biển và cơ sở hạ tầng của Iran còn tiếp diễn. Phát ngôn viên quân đội Iran lưu ý các lực lượng Tehran đã tận dụng tối đa thỏa thuận ngừng bắn gần đây để tăng cường khả năng chiến đấu, đồng thời khẳng định họ đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến để đáp ứng yêu cầu của công chúng về việc “báo thù cho những chiến binh và các nhà lãnh đạo” đã ngã xuống.