Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về nhiều tiếng nổ ở thành phố Ahvaz phía nam nước này hôm 23/7. Theo hãng thông tấn WANA, nhà chức trách Iran hiện vẫn chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân các vụ nổ, thương vong hoặc mức độ thiệt hại trong các vụ việc này.

Các tòa nhà ở thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: NurPhoto

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sắp quyết định liệu có nên phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy chống lại Iran hay không. Ông Trump thừa nhận động thái như vậy sẽ gây hậu quả, nhưng lưu ý ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ dự định dùng các tài sản đóng băng của Iran để bồi hoàn cho những thiệt hại do các cuộc tấn công của lực lượng Tehran hay nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen gây ra đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan.

Tân Hoa xã trích dẫn bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/7: "Xin hãy hiểu rằng cho đến khi có thông báo khác, kể từ thời điểm này trở đi, bất kỳ và mọi thiệt hại gây ra cho tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến chúng, sẽ được chi trả bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát. Những thiệt hại này có thể rất lớn nhưng dù sao đi nữa, đây là điều công bằng và hợp lý cần làm”.

Tổng thống Mỹ không nêu rõ loại sự cố nào sẽ đủ điều kiện để nước này sử dụng tài sản bị đóng băng của Iran.

Tehran hiện chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của ông Trump.