Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios hôm 23/7, ông Trump cho hay: “Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ thừa nhận một quyết định như vậy sẽ gây hậu quả, nhưng lưu ý ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. “Israel sẽ tham gia ngay lập tức nếu tôi yêu cầu họ”, ông Trump nói thêm trước khi nhấn mạnh Washington "không cần ai cả.”

Theo báo Guardian, nhà lãnh đạo Mỹ có phát biểu trên khi giá dầu Brent, chuẩn mực định giá dầu mỏ toàn cầu, một lần nữa tăng vọt qua mốc 100 USD/thùng và trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy giá nhiên liệu có thể còn tăng cao hơn nữa. Động thái cũng diễn ra sau lời đe dọa trước đó của ông Trump về “sự trừng phạt quân sự lớn” đối với Iran và lực lượng Houthi tiếp sau các cuộc tấn công của nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn ở Yemen vào 2 tàu chở dầu của Ảrập Xêút tại Biển Đỏ.

Nhấn mạnh cảm giác về một khu vực ngày càng tiến gần đến vực thẳm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nói với Hội đồng Bảo an rằng Trung Đông đang bị đẩy đến “bờ vực của điều không thể tưởng tượng nổi” giữa lúc lo ngại ngày càng gia tăng về diễn biến của cuộc xung đột.

“Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, chênh vênh trên bờ vực của điều không thể tưởng tượng nổi. Khu vực đang bị kéo vào một vòng xoáy đối đầu ngày càng rộng lớn. Cuộc khủng hoảng này lại kéo theo một cuộc khủng hoảng khác. Sự leo thang này lại kích hoạt một sự leo thang khác. Khi động lực như vậy lan rộng, các mục tiêu chính trị ngày càng bị chính sự đối đầu che khuất”, ông Guterres phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 23/7.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang, chính phủ Anh ngày 22/7 đã tuyên bố tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran. Quân đội Đức hôm 23/7 cũng thông báo sẽ rút 2 tàu khỏi Biển Đỏ.

Khi các thành phố của Israel mở hầm trú bom, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các công dân của nước này đang hiện diện trong khu vực rằng các chuyến bay có thể bị hủy bỏ.