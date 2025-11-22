Các máy bay trực thăng đã tiếp cận một ngôi làng bị cô lập giữa mênh mông biển nước suốt nhiều ngày qua. Trực thăng bay treo, thả nhu yếu phẩm xuống cho người dân.

Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) nhận được lệnh của cấp trên đã tiến hành khẩn cấp huy động lực lượng trực thăng tham gia cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển, thả hàng cứu trợ bà con vùng lũ các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chiều ngày 22-11, các phi công và thành viên 2 tổ bay đã điều khiển 2 trực thăng cứu hộ chuyên dụng Mi-171 cất cánh, mang theo 4 tấn hàng gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men bay về khu vực xã Hoà Xuân, tỉnh Đăk Lăk nơi có hàng ngàn hộ dân vừa trải qua nhiều ngày bị cô lập trong lũ dữ để thả hàng cứu trợ đến tận tay bà con.

Khi 2 trực thăng tiếp cận xã Hoà Xuân, xã nằm gần vị trí cửa sông Đà Nông tiếp giáp với biển nên bị cô lập trong nhiều ngày, các phi công quan sát, quyết định chọn vị trí, hạ độ cao, máy bay treo ổn định từ 20-25m.

Theo lệnh cơ trưởng, các chiến sĩ cơ giới nhanh chóng thả những gói nhu yếu phẩm, thuốc men, lương thực được gói bọc cẩn thận bằng nhiều lớp nilon và bao tải dứa. Tổng cộng 4 tấn hàng hoá trên 2 trực thăng đã được thả thành công đến tay người dân xã Hoà Xuân an toàn.

Cùng trực thăng trở về hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, Đại tá Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 917 chia sẻ: “Khoảnh khắc bay vào vùng lũ, chứng kiến người dân trong cảnh bị lũ chia cắt, cô lập, rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, anh em tổ bay rất thương cảm và xác định nỗ lực góp công sức hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Bích Phượng - Trần Tuyến

