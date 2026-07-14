Người hiến tạng là ông N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội), bị chấn thương sọ não rất nặng sau một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 6/7, ông Đ. gặp tai nạn xe máy, được đưa vào Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng lơ mơ, chảy máu vùng mặt và phải đặt ống nội khí quản. Bệnh nhân có tiền sử từng phẫu thuật chấn thương sọ não vào năm 2012.

Sau ông Đ. khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng với tụ máu ở thùy trán, đỉnh và thái dương hai bán cầu não. Ê-kíp đã liên tiếp thực hiện hai ca phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ, xử lý vùng não dập và dẫn lưu não thất ra ngoài với hy vọng giành lại sự sống cho người bệnh.

Các y bác sĩ tri ân bệnh nhân trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh không có dấu hiệu hồi phục. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện tiến hành đầy đủ các bước đánh giá, hội chẩn và thực hiện quy trình chẩn đoán chết não theo quy định của Bộ Y tế.

Khoảnh khắc thông báo người bệnh chết não là cú sốc lớn với gia đình. Ban đầu, người thân gần như không thể chấp nhận sự thật. Sau khi được các bác sĩ và điều dưỡng tận tình giải thích, gia đình đã đưa ra quyết định đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân.

Ông Đ. sống cùng bố mẹ già, vợ ông đã qua đời cách đây 8 năm. Hằng ngày, ông làm công việc tự do và có một con trai sinh năm 2006, đang học tại Đại học Bách khoa.

Ê-kíp thực hiện lấy tạng. Ảnh: BVCC.

Theo kế hoạch điều phối, trái tim của ông Đ. được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Lá gan được chia làm hai phần, ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hai giác mạc sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô, mang lại ánh sáng cho những người không may mất đi thị lực.

Chia sẻ trong nước mắt, bà N.T.T (em gái người hiến tạng) nghẹn ngào nói: "Khi bác sĩ thông báo anh tôi không còn cơ hội hồi phục, cả gia đình gần như suy sụp. Chúng tôi chỉ mong có phép màu xảy ra. Khi được giải thích về chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, chúng tôi nghĩ rằng nếu không thể giữ người thân ở lại thì ít nhất anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác".

Đối với gia đình, đây là quyết định khó khăn nhất họ từng phải đưa ra. "Chúng tôi tin rằng nếu còn có thể lên tiếng, anh ấy cũng sẽ đồng ý cứu giúp những người khác. Chỉ mong trái tim, lá gan, quả thận, đôi mắt và những phần cơ thể còn khỏe mạnh của anh sẽ mang lại cơ hội sống cho những người đang tuyệt vọng chờ ghép. Anh ấy ra đi nhưng sự sống sẽ được nối dài trong nhiều cuộc đời khác", bà T. nói.

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