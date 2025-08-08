Tại chặng 2 SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines trong trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. Sau màn trình diễn ấn tượng ở chặng 1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có tinh thần hứng khởi và quyết tâm duy trì mạch thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Lợi thế lớn của Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, sở hữu đội hình đồng đều, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn cùng những mũi tấn công lợi hại như Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy hay Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Philippines 3-1 ở chặng 1 - Ảnh: SAVA

Trong khi đó, Philippines sở hữu lối chơi máu lửa, thiên về sức mạnh và tốc độ, cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ. Họ cũng được dẫn dắt bởi dàn VĐV có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là ở những giải lớn trong khu vực. Dù Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng nếu chủ quan, việc để Philippines tạo bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Để hướng tới chiến thắng, các cô gái Việt Nam cần duy trì sự tập trung, kiểm soát tốt bước một, hạn chế lỗi cá nhân và tận dụng tối đa những pha bóng phản công nhanh. Đây sẽ là phép thử quan trọng trước khi đội bước vào các trận quyết định của chặng 2.