Sau khi xếp thứ 2 bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào tứ kết ASIAD 2026 gặp đội nữ Trung Quốc.

Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Nữ Trung Quốc được xem là ứng viên cho HCV môn bóng chuyền tại ASIAD 20.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (Trung Quốc):