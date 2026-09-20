Sau khi xếp thứ 2 bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào tứ kết ASIAD 2026 gặp đội nữ Trung Quốc.
Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Nữ Trung Quốc được xem là ứng viên cho HCV môn bóng chuyền tại ASIAD 20.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (Trung Quốc):
SET 1: 0-1
Sau 23 phút tranh tài, Trung Quốc kết thúc set đầu tiên với kết quả chênh lệch 25-16.
16-24
Một pha đập bóng rất hay của Trà My để giữ điểm set point.
14-22
Quỳnh Hương bỏ bóng gây bất ngờ cho đối thủ, ghi điểm 14.
12-19
Quỳnh Hương đập bóng chéo sân rất mạnh ghi điểm 12.
11-17
Thời gian hội ý. Trung Quốc bứt phá với cách biệt cao.
11-14
Trung Quốc đập bóng mạnh đi ra ngoài. Việt Nam có điểm thứ 11.
9-12
Phòng ngự liên tiếp và Việt Nam cuối cùng ghi điểm trong pha bóng kéo dài.
8-12
Trung Quốc đang bắt đầu tạo nên khác biệt về mặt đẳng cấp. Dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn đang chơi tốt.
7-9
Như Anh bật cao ghi điểm với cú đập tay phải, mang về điểm thứ 7 cho Việt Nam.
4-4
Việt Nam ghi 2 điểm liên tiếp để lần đầu tiên trong trận vươn lên dẫn 4-3. Dù vậy, Thanh Thúy phát bóng không qua lưới nên kết quả là 4-4.
2-2
Sau nỗ lực của Thanh Thúy, Ánh Thảo dứt điểm ghi điểm cho Việt Nam.
SET 1
Trận tứ kết bắt đầu. Trung Quốc phát bóng trước. Trọng tài xác nhận điểm đầu tiên cho Việt Nam, đội bạn khiếu nại thành công. Pha đập về cuối sân bóng vẫn còn trong sân.
Thống kê
Trung Quốc có 9 lần giành HCV ASIAD. Họ vô địch trong cả hai kỳ gần nhất tại Jakarta 2018 và Hàng Châu 2022.
Thống kê
Nữ Trung Quốc thắng tuyệt đối trong 2 trận vòng bảng ASIAD 2026, thắng 150 điểm và chỉ thua 86 điểm. Trong khi đó, nữ Việt Nam có 7 set thắng, thua 3 set.