Pháp và Anh sẽ gặp nhau lúc 4h ngày 19/7 trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Đây là cơ hội cuối để hai đội tìm lại niềm vui sau thất bại ở bán kết.

Tuyển Pháp vừa thua Tây Ban Nha 0-2 trong ngày hàng công thi đấu bế tắc. Kylian Mbappe cùng đồng đội không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 bởi bàn thua cuối trận. Harry Kane và đồng đội vì thế phải chuyển mục tiêu sang tấm huy chương đồng.

Hai HLV có thể điều chỉnh nhân sự nhằm trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu. Tuy nhiên, các ngôi sao như Mbappe, Michael Olise, Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn có khả năng tạo khác biệt.

Với lực lượng cân bằng và tâm lý cởi mở, trận đấu được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn, nhiều bàn thắng.