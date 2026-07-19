Đội hình xuất phát Anh vs Pháp
Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan (16), Malo Gusto (2), Ibrahima Konaté (15), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Warren Zaïre-Emery (18), Adrien Rabiot (14), Michael Olise (11), Rayan Cherki (24), Désiré Doué (20), Kylian Mbappé (10)
Anh (4-1-4-1): Dean Henderson (13), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Djed Spence (25), Declan Rice (4), Bukayo Saka (7), Eberechi Eze (21), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Ivan Toney (22)
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04h00
Trọng tài chính người Venezuela - Jesús Valenzuela thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h42
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
03h38
03h35
03h30
02h20
Thống kê đáng chú ý Anh vs Pháp
Pháp thắng 3 trong 5 lần gần nhất gặp Anh.
Pháp ghi 40 bàn sau 16 trận gần nhất.
Les Bleus giữ sạch lưới 9/16 trận.
Anh ghi 34 bàn sau 14 trận.
Tam sư giữ sạch lưới 10/14 trận gần nhất.
Pháp ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.
Anh cũng ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.
Pháp bất bại trong 96/108 trận gần nhất ở tất cả các giải đấu, đạt tỷ lệ 89%.
Anh chưa từng thua hiệp một trong 14 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 100%.
Tuyển Anh bất bại trong 33/36 trận gần nhất ở tất cả các giải đấu, đạt tỷ lệ 92%.
Anh ghi ít nhất 1 bàn trong cả 19 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 100%.
Đội tuyển Anh ghi trung bình 2,71 bàn trong các trận sân khách ở tất cả các giải đấu.
02h10
Phong độ Pháp vs Anh
Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp thắng 4 và thua 1. Les Bleus ghi 10 bàn, nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới 3 trận.
Phong độ Anh: Trong 5 trận gần nhất, Anh thắng 4 và thua 1. Tam sư ghi 10 bàn, để thủng lưới 6 lần và ghi bàn trong cả 5 trận.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3, Anh thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Xét tổng cộng 32 lần chạm trán, Anh thắng 17, Pháp thắng 10 và có 5 trận hòa.
02h00
Tình hình lực lượng
Pháp: William Saliba gặp chấn thương lưng và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Kylian Mbappe cần được theo dõi sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, trong khi Aurelien Tchouameni từng gặp vấn đề ở háng và chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất.
Anh: Valentino Livramento không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi sau. Reece James nằm trong diện theo dõi. Jordan Henderson cũng vắng mặt, còn Declan Rice và Marc Guehi cần được kiểm tra thể lực sau trận bán kết với Argentina.
01h50
Pháp và Anh sẽ gặp nhau lúc 4h ngày 19/7 trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Đây là cơ hội cuối để hai đội tìm lại niềm vui sau thất bại ở bán kết.
Tuyển Pháp vừa thua Tây Ban Nha 0-2 trong ngày hàng công thi đấu bế tắc. Kylian Mbappe cùng đồng đội không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Trong khi đó, tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 bởi bàn thua cuối trận. Harry Kane và đồng đội vì thế phải chuyển mục tiêu sang tấm huy chương đồng.
Hai HLV có thể điều chỉnh nhân sự nhằm trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu. Tuy nhiên, các ngôi sao như Mbappe, Michael Olise, Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn có khả năng tạo khác biệt.
Với lực lượng cân bằng và tâm lý cởi mở, trận đấu được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn, nhiều bàn thắng.