Bắc Ninh đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trong mùa giải mới, tuy nhiên phong độ cùng khả năng duy trì sự chắc chắn vẫn là dấu hỏi lớn. Đội bóng này cần cải thiện nhiều yếu tố, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong các tình huống tấn công.

Trong khi đó, CA TPHCM bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng lối chơi giàu tính chiến đấu. Đội khách sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và được kỳ vọng sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Bắc Ninh.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Bắc Ninh thêm quyết tâm, nhưng CA TPHCM được đánh giá cao hơn nhờ sự đồng đều về đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Nếu duy trì sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này.