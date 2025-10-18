Sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Barcelona bất ngờ chững lại khi để thua ngược PSG 1-2 trên sân nhà, rồi tiếp tục thất bại 1-4 trước Sevilla. Hai cú vấp này như lời cảnh tỉnh để HLV Hansi Flick và các học trò nhận ra rằng Barca vẫn còn xa mới đạt đến sự hoàn hảo.

Đội bóng xứ Catalonia đang quá say mê tấn công mà đôi khi quên mất tầm quan trọng của phòng ngự.

Rất may cho Barca, ở vòng đấu tới họ chỉ phải gặp đối thủ yếu Girona - đội đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng dù vừa thắng Valencia 2-1. Kể từ sau khi chia tay tiền đạo Artem Dovbyk và tiền vệ Yangel Herrera, Girona không còn duy trì được phong độ từng giúp họ cán đích top 3 mùa trước.

Họ đã trải qua 8 trận chỉ biết hòa và thua trước khi có chiến thắng đầu tay. Với tương quan hiện tại, Barca hoàn toàn có thể hướng tới một trận thắng đậm để lấy lại tinh thần.