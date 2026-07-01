Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 2h ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 thu hút sự chú ý lớn. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống của châu Âu.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua Croatia 2-1. Ronaldo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp, còn Ramos mang về bàn thắng quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khả năng tấn công đa dạng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha duy trì phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Dàn cầu thủ trẻ như Pedri và Yamal mang lại sự sáng tạo.

Hai đội thường tạo ra những trận đấu cân bằng.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

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