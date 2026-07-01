Cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 2h ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 thu hút sự chú ý lớn. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống của châu Âu.
Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua Croatia 2-1. Ronaldo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp, còn Ramos mang về bàn thắng quyết định.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khả năng tấn công đa dạng.
Trong khi đó, Tây Ban Nha duy trì phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Dàn cầu thủ trẻ như Pedri và Yamal mang lại sự sáng tạo.
Hai đội thường tạo ra những trận đấu cân bằng.
Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
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Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha bất bại 32/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha bất bại 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha không thua hiệp một trong 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Tây Ban Nha giữ sạch lưới 8/13 trận.
4/5 lần đối đầu gần nhất có tối đa 2 bàn sau 90 phút.
Tây Ban Nha thắng 18/41 lần đối đầu Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha trận gần nhất trên chấm luân lưu, tại chung kết Nations League 2025.
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Phong độ gần đây:
Phong độ Bồ Đào Nha: Trong 5 trận gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 và hòa 2. Ghi 10 bàn, để thủng lưới 3 lần.
Phong độ Tây Ban Nha: Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1. Ghi 11 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua.
Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút và 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Bồ Đào Nha thắng cuộc đối đầu gần nhất trên loạt sút luân lưu.
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Tình hình lực lượng
Bồ Đào Nha: Lực lượng mạnh nhất.
Tây Ban Nha: Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương.