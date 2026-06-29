Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản với vị thế cửa trên, nhưng đây chắc chắn không phải màn dạo chơi của Selecao. Vòng knock-out World Cup luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi đối thủ là một Nhật Bản ngày càng bản lĩnh và khó lường.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C. Sau trận hòa Maroc, Brazil nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng hai chiến thắng đậm trước Haiti và Scotland. Hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật với Vinicius Junior, Matheus Cunha cùng sự trở lại của Neymar giúp Brazil có nhiều phương án tạo đột biến.

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không hề lép vế về tinh thần. "Samurai xanh" bất bại ở vòng bảng, chơi kỷ luật, pressing tốt và đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Đại diện châu Á hiểu rằng chỉ cần tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể khiến Brazil gặp rắc rối.

Brazil nhỉnh hơn về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Nhưng nếu nhập cuộc chủ quan, Selecao có thể phải trả giá trước một Nhật Bản luôn biết cách biến mình thành “kẻ phá bĩnh” ở World Cup.