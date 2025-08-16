CLB Công an TP.HCM ra mắt bằng màn đọ sức được giới chuyên môn đánh giá cao với Hà Nội FC, trong vòng đấu mở màn V-League 2025/26.

Người hâm mộ háo hức chờ Tiến Linh so tài Văn Quyết, đặc biệt là Matheus Felipe – thương vụ bom tấn của bóng đá Việt Nam, từng có kinh nghiệm đá giải VĐQG Brazil.

Trận mở màn trên sân Thống Nhất có thể xem là sự kiểm chứng cho tham vọng của hai ứng viên vô địch.

Đội hình dự kiến:

CA TP.HCM: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Vũ Tín, Matheus Felipe, Quang Hùng, Đức Huy, Endrick, Quốc Gia, Văn Lắm, Tiến Linh

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Duy Mạnh, Willian Marlon, Thành Chung, Đình Hai, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải, Floro.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Hà Nội: