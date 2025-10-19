Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hà Tĩnh:
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Việt Hoàng, Khả Đức, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, William Grant, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Huỳnh Tấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá CA TP.HCM vs Hà Tĩnh...
19h13
Trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa CA TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V.League 2025/26 hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều đang có phong độ tốt. Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng Sài thành “lột xác” mạnh mẽ với 13 điểm sau 6 vòng, xếp thứ 3 và chỉ kém ngôi đầu 4 điểm.
Sự tỏa sáng của Tiến Linh cùng tân binh Việt kiều Lee Williams giúp họ sở hữu hàng công đáng gờm. Trong khi đó, Hà Tĩnh với 8 điểm, dù mất nhiều trụ cột nhưng vẫn duy trì lối chơi kỷ luật, chắc chắn. Bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Ojonja mang lại sức mạnh phản công lợi hại.
Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội thường bất phân thắng bại, nhưng với lợi thế sân nhà Thống Nhất, CA TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ tiếp đà thăng hoa để giành trọn 3 điểm.