Trận đấu giữa CA TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V.League 2025/26 hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều đang có phong độ tốt. Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng Sài thành “lột xác” mạnh mẽ với 13 điểm sau 6 vòng, xếp thứ 3 và chỉ kém ngôi đầu 4 điểm.

Sự tỏa sáng của Tiến Linh cùng tân binh Việt kiều Lee Williams giúp họ sở hữu hàng công đáng gờm. Trong khi đó, Hà Tĩnh với 8 điểm, dù mất nhiều trụ cột nhưng vẫn duy trì lối chơi kỷ luật, chắc chắn. Bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Ojonja mang lại sức mạnh phản công lợi hại.

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội thường bất phân thắng bại, nhưng với lợi thế sân nhà Thống Nhất, CA TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ tiếp đà thăng hoa để giành trọn 3 điểm.