Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng nhì bảng, chỉ kém Ninh Bình 2 điểm. Trước mắt, thầy trò HLV Mano Polking sẽ có trận sớm ở vòng 6 tiếp đón Hải Phòng, nhằm chuẩn bị cho lịch thi đấu AFC Champions League Two.

Với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, CAHN được đánh giá cao trong việc giành trọn 3 điểm, nhưng phong độ sau kỳ FIFA Days sẽ là dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, Hải Phòng đang có 6 điểm sau 3 trận, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn luôn thi đấu quả cảm dù lực lượng không vượt trội.

HLV họ Chu thừa nhận chuyến làm khách tại Hàng Đẫy sẽ rất khó khăn, song đội bóng đất Cảng vẫn quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Cả hai đội đều có những thử nghiệm đội hình trong loạt trận FIFA Days, hứa hẹn một màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc.





