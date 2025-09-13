Đội hình xuất phát CAHN vs Hải Phòng
CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo, Việt Anh, Stefan Ingo, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long, Leo Artur
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Minh Dĩ, Friday
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+3
Cơ hội ngon ăn dành cho Lê Văn Đô, cú lốp bóng của cầu thủ của CAHN đánh bại Đình Triệu nhưng trái bóng đi vọt xà ngang.
45'+1
Nguyễn Filip cứu thua cho CAHN
Pha lên bóng tốc độ của Hải Phòng, Friday loại bỏ hậu vệ CAHN rồi dứt điểm về góc gần nhưng Nguyễn Filip dùng chân cản phá chính xác.
34'
Sau pha phối hợp tấn công bên cánh phải của CAHN, Leo Artur tung sút căng ở góc hẹp nhưng Đình Triệu cản phá chịu phạt góc.
26'
Khung thành của CAHN liên tục bị đe dọa bởi pha vây hãm rồi dứt điểm của Hải Phòng.
21'
Thành Long tìm vận may từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng cú sút không làm khó Đình Triệu.
16'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang tổ chức ép sân, đẩy đội hình của Hải Phòng lùi sâu về phần sân nhà.
8'
Leo Artur thả bóng vào vòng cấm Hải Phòng để Quang Hải thoát xuống rồi quăng chân dứt điểm. Tiếc cho CAHN khi pha kết thúc của đội trưởng đội chủ nhà không trúng tâm bóng nên đi chệch cột dọc khung thành Đình Triệu.
4'
CAHN chọn cách nhập cuộc đánh phủ đầu Hải Phòng khi sớm tổ chức ép sân đối thủ.
19h15
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h07
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đang có 7 điểm và tạm đứng nhì bảng, chỉ kém Ninh Bình 2 điểm. Trước mắt, thầy trò HLV Mano Polking sẽ có trận sớm ở vòng 6 tiếp đón Hải Phòng, nhằm chuẩn bị cho lịch thi đấu AFC Champions League Two.
Với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, CAHN được đánh giá cao trong việc giành trọn 3 điểm, nhưng phong độ sau kỳ FIFA Days sẽ là dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, Hải Phòng đang có 6 điểm sau 3 trận, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn luôn thi đấu quả cảm dù lực lượng không vượt trội.
HLV họ Chu thừa nhận chuyến làm khách tại Hàng Đẫy sẽ rất khó khăn, song đội bóng đất Cảng vẫn quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Cả hai đội đều có những thử nghiệm đội hình trong loạt trận FIFA Days, hứa hẹn một màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất trong cuộc đối đầu này. Ở phía chủ nhà, trợ lý Pena Viegas Luis Filipe của HLV Polking bị “treo giò” vì án kỳ luật.