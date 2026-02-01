Đội hình dự kiến CAHN vs Ninh Bình
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Việt Anh, Minh Phúc, Quang Hải, Stephan Mauk, Quang Vinh, Đình Bắc, Alan, Thành Long.
Ninh Bình: Văn Lâm, Tiến Anh, Marcelino, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Bảo Toàn, Gustavo, Dos Anjos.
Nhận định trước trận
Trận cầu tâm điểm vòng 12 V.League 2025/26 giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi hai đội đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù chỉ là tân binh, Ninh Bình gây ấn tượng mạnh khi chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia và duy trì mạch bất bại đáng nể.
Đội bóng Cố đô hiện chưa thua trận nào tại V.League (8 thắng, 3 hòa) và kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 36, với Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò nhạc trưởng.
Thách thức lớn nhất của Ninh Bình là Công an Hà Nội, đội vừa dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội sau khi sớm rời giải khu vực. Dưới sự dẫn dắt của Mano Polking, đại diện ngành công an sở hữu lực lượng dày dạn, nhiều trụ cột trở lại và lợi thế sân nhà đủ cơ sở để hướng tới việc chấm dứt mạch bất bại của đối thủ.
Thông tin lực lượng
CAHN: Đang có hoả lực tốt nhất trong vòng 2 năm qua. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tái xuất sau giai đoạn dài điều trị chấn thương. Bộ ba gây tiếng vang ở U23 Việt Nam gồm Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức và Phạm Minh Phúc cũng đã sẵn sàng sau VCK U23 châu Á. Cái tên đẳng cấp vắng mặt hiếm hoi trong lực lượng CLB Công an Hà Nội lúc này là hậu vệ Vũ Văn Thanh.
Ninh bình: Tiếp tục đưa về “quân bài chiến lược” trong giai đoạn V.League tạm nghỉ vừa qua. Trương Tiến Anh - hậu vệ phải hay bậc nhất Việt Nam hiện tại cùng Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn - bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ VCK U23 châu Á.