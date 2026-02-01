Trận cầu tâm điểm vòng 12 V.League 2025/26 giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi hai đội đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù chỉ là tân binh, Ninh Bình gây ấn tượng mạnh khi chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia và duy trì mạch bất bại đáng nể.

Ảnh: VPF

Đội bóng Cố đô hiện chưa thua trận nào tại V.League (8 thắng, 3 hòa) và kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 36, với Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò nhạc trưởng.

Thách thức lớn nhất của Ninh Bình là Công an Hà Nội, đội vừa dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội sau khi sớm rời giải khu vực. Dưới sự dẫn dắt của Mano Polking, đại diện ngành công an sở hữu lực lượng dày dạn, nhiều trụ cột trở lại và lợi thế sân nhà đủ cơ sở để hướng tới việc chấm dứt mạch bất bại của đối thủ.