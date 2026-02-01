Đông Á Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió ở mùa giải năm nay, khi những khó khăn không chỉ đến từ chuyên môn mà còn xuất phát từ biến động lực lượng. Sau VCK U23 châu Á 2026, ba tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Ngọc Mỹ đã chính thức chia tay Đông Á Thanh Hóa, khiến đội bóng xứ Thanh vốn mỏng lực lượng càng thêm chật vật.

Trong bối cảnh đó, việc phải tiếp đón Nam Định – đối thủ khát điểm và sở hữu đội hình dày dạn – trở thành thử thách không nhỏ. Dù là đương kim vô địch, Nam Định lại khởi đầu sa sút, buộc HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng để nhường chỗ cho Mauro Jeronimo. Dưới thời HLV mới, đội bóng thành Nam chưa bùng nổ ở V.League nhưng cho thấy tín hiệu tích cực ở đấu trường châu lục.

So sánh tương quan, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và sự trở lại đầy ấn tượng của Nguyễn Xuân Son, nhân tố có thể tạo khác biệt trong cuộc đối đầu sắp tới.