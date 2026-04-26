Nhận định trước trận:

SLNA đang dần thoát khỏi hình ảnh của một ứng cử viên xuống hạng khi tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Nghệ hiện hơn vị trí thứ 13 của PVF-CAND số điểm tương đương gần 4 trận thắng, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng. Đây là lợi thế đủ lớn để thắp lên hy vọng trụ hạng.

Sự “lột xác” của SLNA mang đậm dấu ấn HLV Văn Sỹ Sơn. Lối chơi phòng ngự chắc chắn giúp họ tối ưu hiệu quả, chỉ cần ghi 1 bàn là đủ giành chiến thắng. Những trận thắng 1-0 trước Hà Tĩnh, Hải Phòng hay Đà Nẵng là minh chứng rõ nét.

Tuy nhiên, thử thách lớn đang chờ SLNA khi đối đầu CAHN. Đội bóng của HLV Mano Polking sở hữu lực lượng vượt trội cùng phong độ ổn định. Chiến thắng 3-0 trước CA TP.HCM cho thấy sức mạnh đáng gờm, hứa hẹn mang đến trận đấu đầy khó khăn cho SLNA.





