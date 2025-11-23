CAHN tiếp tục chứng minh phong độ ấn tượng ở cả V.League, AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Tại đấu trường quốc nội, thầy trò HLV Mano Polking duy trì chuỗi bất bại 9 trận, trong đó có 7 chiến thắng, mới nhất là màn vùi dập Hà Tĩnh 3-0 để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Ninh Bình.

Đáng chú ý, đội bóng ngành công an còn thi đấu ít hơn nhiều đối thủ tới hai trận, mở ra cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu nếu tận dụng tốt các trận đá bù.

Thành công của CAHN đến từ chiều sâu đội hình và sự ổn định của các trụ cột. Grafite đã ghi 10 bàn sau 14 trận, Leo Artur đóng góp 6 pha lập công, trong khi Quang Hải, Pendant, Đình Bắc hay Thành Long đều giữ được phong độ tốt. Lối chơi 3-4-3 của HLV Polking vận hành trơn tru, mang đến nhiều phương án tấn công.

Tuy vậy, đội bóng vẫn phải cải thiện khả năng dứt điểm, nhất là trước các đối thủ mạnh như Thể Công Viettel - đối thủ giàu bản lĩnh và luôn thi đấu cực kỳ khó chịu trong những trận cầu lớn.