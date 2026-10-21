Thông tin lực lượng

Como: Diao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Chalobah và Moise Kean còn bỏ ngỏ.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Leny Yoro bị treo giò. Khả năng thi đấu của Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez và Luke Shaw không chắc chắn.