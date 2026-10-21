Đội hình dự kiến

Como: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; J Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas.

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Fernandes; Mbeumo.

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20/10/2026 | 16:38

21h45

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
20/10/2026 | 16:31

21h

Thông tin lực lượng

Como: Diao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Chalobah và Moise Kean còn bỏ ngỏ.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Leny Yoro bị treo giò. Khả năng thi đấu của Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez và Luke Shaw không chắc chắn.

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MU khát khao giành thêm 3 điểm - Ảnh: FB

Thu gọn