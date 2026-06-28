Đội hình xuất phát Croatia vs Ghana
Croatia (5-4-1): Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Ivan Perišić (14), Luka Modrić (10), Mateo Kovačić (8), Nikola Vlašić (13), Petar Sučić (17), Martin Baturina (16), Ante Budimir (11)
Ghana (4-2-3-1): Benjamin Asare (16), Marvin Senaya (26), Jonas Adjei Adjetey (4), Derrick Luckassen (23), Gideon Mensah (14), Thomas Partey (5), Elisha Owusu (15), Kwasi Sibo (8), Kamaldeen Sulemana (22), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11)
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6'
Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng.
04h01
Trọng tài chính người Canada - Drew Fischer thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h40
Cầu thủ hai đội tuyển Croatia và Ghana đang khởi động trước trận đấu.
03h10
Croatia bước vào trận gặp Ghana ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với áp lực lớn. Sau chiến thắng trước Panama, đội bóng áo caro nắm quyền tự quyết nhưng vẫn cần 3 điểm để chắc chắn đi tiếp.
Chiến thắng vừa qua không chỉ giúp Croatia có điểm số quan trọng mà còn đánh dấu cột mốc 200 trận của Luka Modric trong màu áo đội tuyển. Ở tuổi 41, anh vẫn là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của đội bóng.
Croatia hiểu rằng một trận hòa là chưa đủ an toàn, bởi họ có thể bị Ghana vượt qua. Trong khi đó, Ghana đang có tinh thần tốt sau trận hòa trước Anh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công.
Nếu Croatia ghi bàn sớm, họ có thể tận dụng kinh nghiệm để kiểm soát thế trận và hướng tới chiến thắng quyết định.