Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Indonesia
Thời gian: 19h00 ngày 3/02/2026
Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia
Giải đấu: VCK Futsal châu Á 2026
Kênh trực tiếp: TV360, VTV7
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát.
Indonesia: Ahmad Habibie, Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Israr Megantara, Firman Ardiansyah.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam vs Indonesia...
Danh sách thi đấu futsal Việt Nam vs Indonesia
ĐT futsal Việt Nam trong buổi tập trước trận tứ kết
Nhận định trước trận
Futsal Indonesia đang nổi lên như một thế lực mới tại Đông Nam Á, khiến mọi đối thủ, trong đó có futsal Việt Nam, đều phải dè chừng. Tại tứ kết futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ đối diện thử thách lớn khi chạm trán Indonesia ngay trên sân của đối phương.
Lợi thế khán giả nhà cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp Indonesia thi đấu với cường độ cao, sẵn sàng áp đặt thế trận trong suốt 40 phút. Thống kê cho thấy, Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn và chỉ mới thắng Indonesia trở lại ở SEA Games 33 sau 6 năm chờ đợi.
Hiện tại, hàng công Indonesia đạt phong độ cao với mũi nhọn Iqbal Rahmatullah liên tục ghi bàn. Điều đó đòi hỏi futsal Việt Nam phải chơi kỷ luật, hạn chế sai sót và đặc biệt cải thiện hiệu quả dứt điểm.
Nếu giữ được sự tập trung và triển khai chiến thuật hợp lý, Việt Nam vẫn có cơ sở để mơ về một kết quả tích cực.