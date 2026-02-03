Futsal Indonesia đang nổi lên như một thế lực mới tại Đông Nam Á, khiến mọi đối thủ, trong đó có futsal Việt Nam, đều phải dè chừng. Tại tứ kết futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ đối diện thử thách lớn khi chạm trán Indonesia ngay trên sân của đối phương.

Lợi thế khán giả nhà cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp Indonesia thi đấu với cường độ cao, sẵn sàng áp đặt thế trận trong suốt 40 phút. Thống kê cho thấy, Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn và chỉ mới thắng Indonesia trở lại ở SEA Games 33 sau 6 năm chờ đợi.

Hiện tại, hàng công Indonesia đạt phong độ cao với mũi nhọn Iqbal Rahmatullah liên tục ghi bàn. Điều đó đòi hỏi futsal Việt Nam phải chơi kỷ luật, hạn chế sai sót và đặc biệt cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Nếu giữ được sự tập trung và triển khai chiến thuật hợp lý, Việt Nam vẫn có cơ sở để mơ về một kết quả tích cực.