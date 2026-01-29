Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm trước Kuwait ở trận ra quân bảng B. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi chiếm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Nếu tiếp tục đánh bại Lebanon ở lượt trận thứ hai, trong bối cảnh Thái Lan nhiều khả năng thắng Kuwait, cục diện bảng đấu sẽ sớm an bài và futsal Việt Nam có thể đi tiếp trước một vòng.

Về phía Lebanon, thất bại 0-2 trước Thái Lan buộc họ phải giành ít nhất 1 điểm trước Việt Nam để níu kéo hy vọng. So với vòng loại 2025 – nơi Việt Nam từng thắng dễ 4-0 Lebanon đã có thay đổi trên băng ghế huấn luyện, song hiệu quả vẫn còn hạn chế.

Dẫu được đánh giá cao hơn, futsal Việt Nam cần rút kinh nghiệm sau chiến thắng nghẹt thở trước Kuwait, đặc biệt là những sai sót phòng ngự và các đường chuyền thiếu an toàn.