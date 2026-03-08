Ở thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn Hà Nội FC cả về phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Đội bóng ngành Công an đang thể hiện sức mạnh đáng gờm khi duy trì chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại V.League, qua đó tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Phù Đổng Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất càng cho thấy bản lĩnh của Công an Hà Nội trong những thời khắc quan trọng. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vương.

Trái ngược với phong độ thăng hoa của đối thủ cùng thành phố, Hà Nội FC lại đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel khiến họ gần như thất thế trong cuộc đua vô địch khi đã kém Công an Hà Nội tới 14 điểm và còn đá nhiều hơn một trận.

Dù vậy, các trận derby Thủ đô luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Với lực lượng giàu kinh nghiệm và khát khao khẳng định mình, Hà Nội FC chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi trong cuộc chạm trán đầy duyên nợ này.