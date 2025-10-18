Đội hình dự kiến Hà Nội vs Ninh Bình
Hà Nội: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Hoàng Hên, Williams, Luiz Fernando, Tuấn Hải, Văn Quyết, Daniel Passira.
Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gustavo Henrique, Daniel.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Ninh Bình...
Nhận định trước trận
Sau giai đoạn khởi đầu đáng thất vọng, CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ dưới thời HLV tạm quyền Adachi với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, chấm dứt chuỗi trận sa sút.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Hà Nội FC vẫn quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. HLV Adachi trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho danh thủ người Australia - Harry Kewell. Cựu ngôi sao từng khoác áo Leeds United và Liverpool được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho đội bóng.
Ngay sau khi ra mắt, HLV Kewell chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại V.League, gặp Ninh Bình – đội đang dẫn đầu bảng và vẫn giữ thành tích bất bại. Dù vậy, Ninh Bình gần đây có dấu hiệu chững lại với 2 trận hòa liên tiếp, mở ra cơ hội cho Hà Nội tạo cú hích ngay trên sân nhà.
Thông tin lực lượng
Hà Nội FC: Đủ điều kiện sử dụng Hendrio trong vai trò nội binh với tên gọi Việt Nam - Đỗ Hoàng Hên.
Ninh Bình: Thiệt quân khi tiền vệ Châu Ngọc Quang vừa phẫu thuật đầu gối, Geovane bị treo giò, còn khả năng ra sân của Hoàng Đức cũng bỏ ngỏ vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Nepal vừa qua.