Sau giai đoạn khởi đầu đáng thất vọng, CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ dưới thời HLV tạm quyền Adachi với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, chấm dứt chuỗi trận sa sút.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Hà Nội FC vẫn quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. HLV Adachi trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho danh thủ người Australia - Harry Kewell. Cựu ngôi sao từng khoác áo Leeds United và Liverpool được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho đội bóng.

Ngay sau khi ra mắt, HLV Kewell chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại V.League, gặp Ninh Bình – đội đang dẫn đầu bảng và vẫn giữ thành tích bất bại. Dù vậy, Ninh Bình gần đây có dấu hiệu chững lại với 2 trận hòa liên tiếp, mở ra cơ hội cho Hà Nội tạo cú hích ngay trên sân nhà.