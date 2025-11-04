Hà Tĩnh vừa có chiến thắng quý giá 2-1 trước CLB Hà Nội, chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua. Ba điểm này không chỉ giúp đội bóng núi Hồng giải tỏa áp lực mà còn nâng tinh thần toàn đội lên cao trước vòng đấu thứ 10.

HLV Nguyễn Công Mạnh khẳng định đây là “liều thuốc tinh thần” quan trọng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Với 12 điểm, Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 6 và tràn đầy tự tin tiếp đón HAGL trên sân nhà.

Phía đối diện, HAGL đang dần lấy lại phong độ. Sau chiến thắng trước Thể Công Viettel và trận hòa quả cảm 2-2 với Nam Định, thầy trò HLV Lê Quang Trãi cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Dù vẫn đứng cuối bảng với 7 điểm, tinh thần chiến đấu của HAGL được cải thiện rõ rệt, và mục tiêu khả thi nhất trong chuyến làm khách này là giành ít nhất một điểm.