Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs HAGL
Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Văn Hạnh (3), Helerson (12), Trọng Hoàng (8), Tấn Tài (39), Sỹ Hoàng (79), Viktor Lê (14), Onoja (5), Trung Nguyên (24), Atshimene (90).
HAGL: Trung Kiên (25); Quang Kiệt (5), Thanh Sơn (6), Thanh Nhân (7), Marcel (10), Minh Tâm (12), Vĩnh Nguyên (23), Jairo Filho (33), Phước Bảo (38), Du Học (66), Ryan Ha (77).
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh vs HAGL...
18h01
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs HAGL
Nhận định trước trận
Hà Tĩnh vừa có chiến thắng quý giá 2-1 trước CLB Hà Nội, chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua. Ba điểm này không chỉ giúp đội bóng núi Hồng giải tỏa áp lực mà còn nâng tinh thần toàn đội lên cao trước vòng đấu thứ 10.
HLV Nguyễn Công Mạnh khẳng định đây là “liều thuốc tinh thần” quan trọng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Với 12 điểm, Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 6 và tràn đầy tự tin tiếp đón HAGL trên sân nhà.
Phía đối diện, HAGL đang dần lấy lại phong độ. Sau chiến thắng trước Thể Công Viettel và trận hòa quả cảm 2-2 với Nam Định, thầy trò HLV Lê Quang Trãi cho thấy dấu hiệu khởi sắc.
Dù vẫn đứng cuối bảng với 7 điểm, tinh thần chiến đấu của HAGL được cải thiện rõ rệt, và mục tiêu khả thi nhất trong chuyến làm khách này là giành ít nhất một điểm.
Thông tin lực lượng
Hà Tĩnh: Không có sự phục vụ của đội trưởng Trọng Hoàng do vừa chấn thương tai.
HAGL: Có trong tay đội hình tốt nhất cho trận tới.