Sau mùa 2023/24 đầy khó khăn phải đá play-off trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lột xác mạnh mẽ ở mùa 2024/25 khi cán đích ở vị trí thứ 5 – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB tại V.League. Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2025/26, đội bóng núi Hồng lại đối diện thách thức mới khi HLV Nguyễn Thành Công cùng nhiều trụ cột ra đi.

Tân HLV Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với 10 tân binh, nổi bật là Yevgeniy Serdyuk - chân sút Ukraine có giá trị chuyển nhượng 800.000 euro và Charles Atshimene – “sát thủ” từng ghi 11 bàn cho Quảng Nam.

Trong khi đó, Ninh Bình trở lại V.League sau nhiều năm vắng bóng và lập tức gây ấn tượng với dàn tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Lâm, Ngọc Quang, Dụng Quang Nho. Bên cạnh đó là 3 ngoại binh chất lượng từ Brazil và Tây Ban Nha.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, đội bóng cố đô hứa hẹn trở thành ẩn số khó lường ngay vòng mở màn.