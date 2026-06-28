- Jordan đã thua 4 trong 5 trận gần nhất gặp các đại diện Nam Mỹ (CONMEBOL). Thất bại gần nhất là trận giao hữu với Bolivia vào tháng 10/2025 (0-1). Chiến thắng duy nhất của họ trước một đội tuyển Nam Mỹ diễn ra vào tháng 10/2004, khi đánh bại Ecuador 3-0 trong trận giao hữu được tổ chức tại Libya.

- Thất bại duy nhất của Argentina trước một đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại World Cup là trận ra quân World Cup 2022, khi họ thua Saudi Arabia 1-2.

- Argentina khởi đầu World Cup 2026 với hai chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới, lần lượt đánh bại Algeria 3-0 và Áo 2-0. Trong lịch sử, chỉ tại World Cup 1998, Albiceleste mới từng mở màn giải đấu bằng 3 chiến thắng liên tiếp và đều giữ sạch lưới.

- Jordan, đội đứng thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA khi World Cup 2026 khởi tranh, có thể trở thành đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất trong lịch sử đánh bại nhà ĐKVĐ tại một kỳ World Cup. Kỷ lục hiện nay thuộc về Hàn Quốc (hạng 57), đội đã thắng Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018.

- Dưới thời Lionel Scaloni, Argentina đang bất bại trong 8 trận liên tiếp tại World Cup (thắng 6, hòa 2). Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của Albiceleste tại World Cup dưới cùng một HLV, vượt qua kỷ lục 7 trận của Carlos Salvador Bilardo tại World Cup 1986 – kỳ World Cup gần nhất Argentina vô địch trước danh hiệu năm 2022.

- Sau 2 lượt trận tại World Cup 2026, Argentina chỉ đứng thứ 3 ở bảng J về tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (50%), xếp sau Algeria (61%) và Áo (54,4%), chỉ cao hơn Jordan (32,4%). Tuy nhiên, đoàn quân của Lionel Scaloni lại dẫn đầu bảng về số đường chuyền trung bình trong mỗi chuỗi kiểm soát bóng (5,2).

- Lionel Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 lần ra sân liên tiếp tại World Cup. Hiện anh đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp, thành tích đồng kỷ lục với Just Fontaine (Pháp, năm 1958) và Jairzinho (Brazil, năm 1970). Messi, người vừa bước sang tuổi 39 sau ngày 24/6, cũng có thể trở thành cầu thủ Argentina thứ hai thi đấu tại World Cup sau tuổi 39, sau Angel Labruna, người có 2 lần ra sân tại World Cup 1958.

- Tiền vệ Mohannad Abu Taha của Jordan thực hiện 12 pha thu hồi bóng trong trận gặp Algeria ở lượt đấu thứ hai. Đây là thành tích cao nhất của một cầu thủ thuộc bảng J trong một trận đấu tại World Cup 2026.

- Không chỉ ghi cả 5 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này, Lionel Messi còn dẫn đầu đội tuyển ở hàng loạt chỉ số: tạo ra cơ hội (4), chọc khe thành công (4), những đường chuyền xuyên tuyến vào 1/3 cuối sân (11), rê bóng thành công (3) và số lần dẫn bóng hướng lên phía trước (22).