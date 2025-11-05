Tối nay, CLB Nam Định sẽ tiếp đón Gamba Osaka trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F Cúp C2 châu Á 2025 - khu vực Đông Á.

Trận đấu diễn ra lúc 19h15, và chỉ cần giành được ít nhất 1 điểm, đội đương kim vô địch V.League sẽ củng cố cơ hội vượt qua vòng bảng. Hiện Nam Định đang đứng thứ hai với 6 điểm sau 3 trận, kém Gamba Osaka 3 điểm.

Xuân Son tập luyện trở lại cùng các đồng đội - Ảnh: TXNĐ

Ở lượt đi, Nam Định từng để thua đối thủ Nhật Bản 1-3, và lần này, dù có lợi thế sân nhà, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn do Gamba Osaka được nghỉ 10 ngày, trong khi Nam Định vừa thi đấu liên tục tại V.League.

Trợ lý HLV Andre Lima thừa nhận đây là trận đấu đầy khó khăn nhưng khẳng định đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng: “Gamba Osaka rất mạnh, nhưng Nam Định sẽ chơi hết sức. Chúng tôi tin rằng toàn đội sẽ thể hiện tốt nhất.” Nam Định dự kiến ra sân với lực lượng mạnh nhất, đặt quyết tâm cao trước cơ hội lịch sử.