Bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng bảo vệ ngôi vương V.League và tiến xa ở Cúp C2 châu Á, Nam Định lại đang trải qua hành trình đầy thất vọng. Sau 13 vòng đấu, đội bóng thành Nam mới giành 12 điểm và rơi xuống nhóm cuối bảng.

Đáng nói, chiến thắng gần nhất của họ đã từ vòng 3 hồi cuối tháng 8. Kể từ đó, nhà đương kim vô địch trải qua chuỗi 10 trận không thắng, gồm 6 hòa và 4 thua, kém đội đầu bảng CAHN tới 20 điểm.

Biến động trên băng ghế huấn luyện càng khiến tình hình thêm rối ren khi HLV Mauro Jeronimo sớm chia tay đội bóng. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt được kỳ vọng sẽ giúp Nam Định ổn định tinh thần và tìm lại bản sắc.

Trong khi đó, Ninh Bình nổi lên như hiện tượng với lối chơi giàu năng lượng dưới thời HLV Gerard Albadalejo, trở thành thử thách không nhỏ cho đội bóng thành Nam.