Ninh Bình tràn đầy cơ hội giành lại ngôi đầu khi tiếp Công an TPHCM ở vòng 5 V-League, lúc 18h ngày 25/10. Với 10 điểm sau 4 vòng đấu, thầy trò Chu Đình Nghiêm chỉ kém SLNA vỏn vẹn 1 điểm và sẽ vượt lên nếu giành chiến thắng trên sân nhà.

Điểm tựa sân nhà cùng hàng công ghi 11 bàn giúp đội bóng cố đô được đánh giá cao hơn. Ninh Bình vẫn bất bại, vừa thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng 4-3 trước HAGL trong thế thiếu người.

CA TPHCM có sự tự tin sau trận thắng Thể Công Viettel, nhưng mới giành 1 điểm qua hai chuyến làm khách từ đầu mùa giải. Việc tiền vệ Đức Phú bị treo giò càng khiến đội khách gặp khó trước sức ép của Ninh Bình trong cuộc chiến này.

Đội hình dự kiến:

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Quang Nho, Hoàng Đức, Tiến Anh, Bảo Toàn, Gia Hưng, Quốc Việt, Fred Friday.

CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Minh Trọng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Quang Hùng, Đức Phú, Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Williams Minh Hoàng.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs CA TPHCM: