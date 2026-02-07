Ninh Bình trở về sân nhà tiếp đón đối thủ HAGL ở vòng 13 V-League với mục tiêu tặng quà Tết sớm cho người hâm mộ.

Ngoài ra, đây là trận đấu mà Hoàng Đức và các đồng đội có khả năng giành lại ngôi đầu bảng, ít nhất là cho đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Trận đấu cũng được chú ý với màn so tài Đặng Văn Lâm và Trung Kiên, hiện tại và tương lai của tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Thái Bình, Đức Chiến, Bảo Toàn, Tiến Anh, Geovane, Gustavo.

HAGL: Trung Kiên, Thanh Nhân, Quang Kiệt, Jairo, Thanh Sơn, Conceicao, Silva Marcel, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Du Học.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs HAGL: