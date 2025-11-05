Ở vòng 9 V.League, Ninh Bình gây thất vọng khi bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, dù được đánh giá cao hơn. Đội bóng Cố đô sớm vượt lên nhờ bàn thắng trên chấm 11m, nhưng lại để thủng lưới ở những phút cuối hiệp hai.

Trận hòa này giúp Ninh Bình kéo dài chuỗi 33 trận bất bại - một kỷ lục châu Á - song họ vẫn đối mặt áp lực lớn khi chỉ hơn CAHN 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

HLV Gerard Albadalejo thừa nhận đội bóng “kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn” nhưng thiếu sự quyết đoán trong khâu dứt điểm. Ông bày tỏ thất vọng: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể thắng dù nắm quyền chủ động.”

Trước mắt, Ninh Bình sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà. Đây được xem là đối thủ “vừa tầm”, nhưng đội bóng xứ Nghệ vốn chơi rất hay trước các đội mạnh và đang khát khao chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, sau chuỗi trận toàn hòa và thua đầy tiếc nuối.