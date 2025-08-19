ĐT nữ Việt Nam thua U23 Australia với tỷ số 1-2 tại bán kết Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng trước đối thủ có thể hình vượt trội và lối chơi hiện đại, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã sớm nhận hai bàn thua trong hiệp một. Dù chỉ gỡ được một bàn ở cuối trận, thất bại này buộc tuyển nữ Việt Nam phải bước vào trận tranh huy chương đồng.

Đối thủ của chúng ta sẽ là Thái Lan - một cái tên quen thuộc từng chạm trán ở vòng bảng. Cả hai đội đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến trận đấu sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính.

Khả năng ghi bàn tiếp tục là điểm yếu lớn của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi nếu tận dụng cơ hội tốt hơn trước Australia, kết quả có thể đã khác. Trong khi đó, Thái Lan cũng bộc lộ những hạn chế trong trận bán kết gặp Myanmar. Đây sẽ là cơ hội để HLV Mai Đức Chung và các học trò nghiên cứu và tìm cách khai thác.

Việc giành được huy chương đồng hay không sẽ phụ thuộc vào việc các cô gái của chúng ta có thể tận dụng tốt những cơ hội của mình hay không.